Bella Vista – Côme Clérino, Noémie Goudal, Adrien Vescovi Le Grand Café, 13 mars 2021 14:00-13 mars 2021 18:00, Saint-Nazaire. 13 mars – 25 avril Gratuit Une séquence de trois univers distincts est présentée dans les vitrines du Grand Café pour l’arrivée du printemps. Toujours dans l’impossibilité de rouvrir ses portes, Le Grand Café choisit de poursuivre son travail d’accompagnement et de soutien auprès des artistes. Et si cela ne peut se voir de l’intérieur, cela se verra de l’extérieur ! Parce que nous avons besoin d’ouvrir notre imaginaire,

Parce que nous voulons retrouver le plaisir de créer et de partager,

Une séquence de trois univers distincts est présentée dans les vitrines du centre d'art pour l'arrivée du printemps. Elle propose un voyage immobile à travers les pratiques artistiques de Côme Clérino, Noémie Goudal et Adrien Vescovi. Un projet devant lequel passer, s'arrêter, s'étonner, respirer… qui nous montre que l'art n'attend que notre regard, et que lorsqu'on le souhaite, la vue sait rester belle.

