Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales Le Grand Café Saint-Nazaire 9 février – 11 mai

Début : 2024-02-09 14:00

Fin : 2024-05-11 19:00

Et si changer de société, c’était changer d’infrastructure ? Et si pour cela il fallait changer nos imaginaires ? 9 février – 11 mai 1

Au cœur de la crise écologique, Power Up plonge dans l’univers des infrastructures énergétiques, monde invisible qui organise nos modes d’existence. Par la pensée des biens communs et à travers le regard de femmes, longtemps tenues à distance de cet univers, Power Up entremêle imaginaires plastiques et récits spéculatifs, invitant à prendre soin de nos désirs d’un futur différent : et si changer de société, c’était changer d’infrastructure ? Et si pour cela il fallait changer nos imaginaires ?

Le Grand Café Place des Quatre z’Horloges, 44600, saint-nazaire Toutes-Aides Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique