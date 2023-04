Printemps des Cimetières au Petit-Paris Route du Petit-Paris, 12 mai 2023, Saint-Nazaire-le-Désert.

Le Printemps des cimetières est le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire. La Chapelle St-Thomas et le cimetière sont les derniers vestiges de la commune de Petit-Paris créée à la révolution française..

2023-05-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Route du Petit-Paris

Saint-Nazaire-le-Désert 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Printemps des cimetières is the only national event dedicated exclusively to funerary heritage. The Chapelle St-Thomas and the cemetery are the last vestiges of the Petit-Paris commune created during the French revolution.

El Printemps des cimetières es el único acontecimiento nacional dedicado exclusivamente al patrimonio funerario. La Chapelle St-Thomas y el cementerio son los últimos vestigios del municipio de Petit-Paris creado durante la Revolución Francesa.

Der Frühling der Friedhöfe ist die einzige nationale Veranstaltung, die ausschließlich dem Grabkulturerbe gewidmet ist. Die St-Thomas-Kapelle und der Friedhof sind die letzten Überreste der Gemeinde Petit-Paris, die während der Französischen Revolution gegründet wurde.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois