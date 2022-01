L’Expédition photographique Fort de Villès-Martin Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

L’Expédition photographique Fort de Villès-Martin, 9 février 2022 14:00, Saint-Nazaire. 9 – 20 février Sur place Entrée libre https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/evenements/lexpedition-photographique/ Une restitution issue d’ateliers de photographie menés avec des nazairien.ne.s et le centre de loisirs Jean Zay. Le Grand Café centre d’art contemporain de Saint-Nazaire, en partenariat avec la Maison de Quartier de Kerledé vous invite à venir découvrir « L’expédition photographique » au Fort de Villès-Martin du 9 au 20 février 2022.

Cette exposition présentera les réalisations issues de différents ateliers de photographie menés à l’automne 2021 avec des nazairien.ne.s et les enfants du centre de loisirs Jean Zay.

En écho à l’exposition de Noémie Goudal, Post Atlantica, présentée du 10 octobre 2021 au 2 janvier 2022 au centre d’art, les participants à ces ateliers ont mené une expédition photographique sur les sentiers côtiers de la ville.

Accompagnés de miroirs et d’images imprimées, ils ont transformé nos paysages locaux à travers l’objectif pour nous les faire redécouvrir de manière originale et poétique. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Fort de Villès-Martin 5 rue Ferdinand Buisson, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Villès Martin Loire-Atlantique mercredi 9 février – 14h00 à 18h00

jeudi 10 février – 14h00 à 18h00

vendredi 11 février – 14h00 à 18h00

samedi 12 février – 14h00 à 18h00

dimanche 13 février – 14h00 à 18h00

mercredi 16 février – 14h00 à 18h00

jeudi 17 février – 14h00 à 18h00

vendredi 18 février – 14h00 à 18h00

samedi 19 février – 14h00 à 18h00

dimanche 20 février – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Fort de Villès-Martin Adresse 5 rue Ferdinand Buisson, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville Fort de Villès-Martin Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique

Fort de Villès-Martin Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/