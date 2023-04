Bourse aux plantes de Saint-Nazaire-en-R. Saint-Nazaire-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Nazaire-en-Royans

Bourse aux plantes de Saint-Nazaire-en-R., 16 avril 2023, Saint-Nazaire-en-Royans. Lavoir, Grand'Rue Saint-Nazaire-en-Royans Drome

2023-04-16 13:00:00 – 2023-04-16 17:00:00

Drome . Troc, prix libre : venez nombreux.ses échanger vos plus belles graines, jeunes pousses, boutures, plantes en recherche d’un nouveau rebord de fenêtre, plantes fantastiques, aquatiques, au feuillage frisé ou moucheté bonjour.comiteanimation@gmail.com +33 6 29 46 13 82 https://www.facebook.com/comanim.stnazaire Saint-Nazaire-en-Royans

