MEDIATHEQUE DE LUNEL – CONTE HISTOIRE DE ROSEAUX Saint-Nazaire-de-Pézan, 15 novembre 2023, Saint-Nazaire-de-Pézan.

Saint-Nazaire-de-Pézan,Hérault

mercredi 15 novembre 2023 de 15:00 à 15:35

A partir de 3 ans

Salle polyvalente de Saint-Nazaire-de-Pézan

Sur inscription à la mairie 04 67 71 05 80 ou bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr.

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 15:30:00. .

Saint-Nazaire-de-Pézan 34400 Hérault Occitanie



wednesday, november 15, 2023 from 15:00 to 15:35

From 3 years old

Saint-Nazaire-de-Pézan multi-purpose hall

Registration at the town hall 04 67 71 05 80 or bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

miércoles 15 de noviembre de 2023 de 15:00 a 15:35

A partir de 3 años

Sala polivalente, Saint-Nazaire-de-Pézan

Inscripciones en el ayuntamiento 04 67 71 05 80 o bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

mittwoch, 15. November 2023 von 15:00 bis 15:35

Ab 3 Jahren

Mehrzweckhalle von Saint-Nazaire-de-Pézan

Nach Anmeldung im Rathaus 04 67 71 05 80 oder bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

Mise à jour le 2023-09-11 par OT PAYS DE LUNEL