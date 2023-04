CHALLENGE SUPER U THEZAN LES BÉZIERS Saint-Nazaire-de-Ladarez Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Nazaire-de-Ladarez

CHALLENGE SUPER U THEZAN LES BÉZIERS, 6 mai 2023, Saint-Nazaire-de-Ladarez. Concours de Pétanque Départemental Doublette organisé par Avenir St Nazaire Pétanque à 14h30 au stade Madeleine Laissac. 150€ + Mises. A/B avec récupération. Buvette + restauration rapide..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . . Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie



Departmental Doublet Pétanque competition organized by Avenir St Nazaire Pétanque at 2:30 pm at the Madeleine Laissac Stadium. 150? + Bets. A/B with recovery. Refreshment bar + fast food. Concurso de petanca Départemental Doublette organizado por Avenir St Nazaire Pétanque a las 14h30 en el estadio Madeleine Laissac. apuestas de 150? +. A/B con recuperación. Bar de refrescos + comida rápida. Der Wettbewerb « Pétanque Départemental Doublette » wird von Avenir St Nazaire Pétanque organisiert und findet um 14:30 Uhr im Stadion Madeleine Laissac statt. 150? + Einsätze. A/B mit Rückgabe. Getränke und Snacks. Mise à jour le 2023-04-20 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Nazaire-de-Ladarez Autres Adresse Ville Saint-Nazaire-de-Ladarez Departement Hérault Lieu Ville Saint-Nazaire-de-Ladarez

Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire-de-ladarez/

CHALLENGE SUPER U THEZAN LES BÉZIERS 2023-05-06 was last modified: by CHALLENGE SUPER U THEZAN LES BÉZIERS 6 mai 2023 Saint-Nazaire-de-Ladarez

Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault