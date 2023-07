FESTIVAL CONVIVENCIA – FRAIRES SAWA Saint-Nazaire-d’Aude, 21 juillet 2023, Saint-Nazaire-d'Aude.

Saint-Nazaire-d’Aude,Aude

Depuis 1996, le Festival Convivencia navigue sur le Canal du Midi et promène ses musiques du monde au gré des étapes en Région Occitanie.

Jocelyn Papon et Abdel Bouzbiba, deux multi-instrumentistes, complices de longue date et anciens membres de Du Bartas, sont à l’origine de Fraires Sawa. Ce collectif de 12 artistes invite au partage des musiques de carnaval et de la transe des musiques du Maghreb.

Farandole, polka, valse, rondeau pour le coté occitan… et chaâbi, berbères, chegouri, regueda, raï, ayta, daka, marakchi. Pour le côté maghrébin. Les tambours et cuivres de carnaval, les instruments et percussions orientales se mêlent pour accompagner les chants. Les percussions de ces deux cultures singulières viennent cadencer les chants en Arabe et en Occitan réunis dans un grand bal à la fraternité !.

2023-07-21 21:30:00 fin : 2023-07-21 . .

Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie



Since 1996, the Convivencia Festival has been sailing along the Canal du Midi, taking its world music to a number of stops in the Occitanie region.

Jocelyn Papon and Abdel Bouzbiba, two multi-instrumentalists, long-time accomplices and former members of Du Bartas, are behind Fraires Sawa. This collective of 12 artists invites you to share in the carnival music and trance of North African music.

Farandole, polka, valse, rondeau for the Occitan side? and chaâbi, berbères, chegouri, regueda, raï, ayta, daka, marakchi. For the Maghreb side. Carnival drums and brass, Oriental instruments and percussion blend to accompany the songs. The percussion instruments of these two singular cultures set the rhythm for songs in Arabic and Occitan, in a grand fraternity ball!

Desde 1996, el Festival Convivencia navega por el Canal du Midi llevando sus músicas del mundo a varias escalas de la región de Occitanie.

Jocelyn Papon y Abdel Bouzbiba, dos multiinstrumentistas, cómplices desde hace mucho tiempo y antiguos miembros de Du Bartas, están detrás de Fraires Sawa. Este colectivo de 12 artistas le invita a compartir el carnaval y el trance de la música norteafricana.

Farandole, polka, vals, rondeau para el lado occitano… y chaâbi, berbères, chegouri, regueda, raï, ayta, daka, marakchi. Para la parte norteafricana. Tambores y metales de carnaval, instrumentos orientales y percusión se mezclan para acompañar las canciones. Los instrumentos de percusión de estas dos culturas únicas dan ritmo a las canciones en árabe y occitano, que se unen en un gran baile de fraternidad

Seit 1996 schippert das Festival Convivencia auf dem Canal du Midi und führt seine Weltmusik auf seinen Etappen durch die Region Okzitanien.

Jocelyn Papon und Abdel Bouzbiba, zwei Multi-Instrumentalisten, langjährige Komplizen und ehemalige Mitglieder von Du Bartas, sind die Initiatoren von Fraires Sawa. Dieses Kollektiv aus 12 Künstlern lädt dazu ein, die Karnevalsmusik und die Trance der Musik des Maghreb zu teilen.

Farandole, Polka, Walzer, Rondeau für die okzitanische Seite? und Chaâbi, Berber, Chegouri, Regueda, Raï, Ayta, Daka, Marakchi. Für die nordafrikanische Seite. Karnevalstrommeln und Blechbläser, orientalische Instrumente und Perkussion vermischen sich, um die Gesänge zu begleiten. Die Perkussionen dieser beiden einzigartigen Kulturen geben den Takt für die Gesänge auf Arabisch und Okzitanisch vor, die in einem großen Ball der Brüderlichkeit vereint sind!

Mise à jour le 2023-06-27 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi