Festival de cinéma Zones Portuaires Saint-Nazaire 2023 Cinéma Jacques Tati 44600 Saint-Nazaire, 7 juin 2022 09:00, Saint-Nazaire. La 8ème édition du festival aura lieu du 6 au 13 juin 2023 au cinéma Jacques Tati et dans les lieux culturels partenaires à Saint-Nazaire et en région proche. 7 juin 2022 – 13 juin 2023 1 La 8ème édition du festival de cinéma aura lieu du 6 au 13 juin 2023 à Saint-Nazaire et en région proche. Au travers de nombreuses projections et rencontres, le festival appréhende les représentations cinématographiques des villes portuaires et leurs influences dans l’imagerie du cinéma.

Au programme de cette édition, coup de projecteur sur Lisbonne la ville invitée et la pratique du surf mais également des propositions jeune public, des temps forts et avant-premières.

Toutes les informations sur : http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com Cinéma Jacques Tati 44600 Saint-Nazaire 2 bis Avenue Albert de Mun Centre Halles Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique

