INVISÍVEL HEROI de Cristèle Alves Meira Cinéma Jacques Tati, 11 juin 2023 16:30, Saint-Nazaire Portugal, France ~ Documentaire ~ 2019 ~ 28min ~ Cannes ~ Programme de courts-métrages (1/3) Dimanche 11 juin, 16h30

Duarte, la cinquantaine, non-voyant, se lance à la recherche de son ami capverdien, Leandro. Malgré la chaleur de l'été, il arpente les rues de son quartier, mais personne ne semble avoir vu ni même connu ce dernier. Cinéma Jacques Tati 2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire

