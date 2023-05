RAMBOY de Matthias Joulaud et Lucien Roux Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire RAMBOY de Matthias Joulaud et Lucien Roux Cinéma Jacques Tati, 8 juin 2023 09:30, Saint-Nazaire. Suisse, Irlande ~ Documentaire ~ 2022 ~ 30 min ~ VOSTFR ~ Programme de courts-métrages (3/3) 8 et 11 juin 1

A Achill, une île essentiellement peuplée de brebis. Cian, un adolescent espère passer les vacances d'été auprès de ses amis. Pour Martin, son grand-père, c'est le moment de l'initier aux travaux de la ferme. Cinéma Jacques Tati 2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire

