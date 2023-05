LOS COLONOS de Felipe Gálvez Chili Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire LOS COLONOS de Felipe Gálvez Chili Cinéma Jacques Tati, 7 juin 2023 17:00, Saint-Nazaire. Chili, Argentine, Pays-bas France, Danemark ~ Fiction ~ 2023 ~ 1h37 ~ VOSTFR ~ Cannes 2023 Un certain Regard ~ Sortie le 2 mai 2023 en VOD ~ Séance animée par Sandrine Floc’h, programmatrice Mercredi 7 juin, 17h00 1

République du Chili, 1901. Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l'Atlantique.

