WEEK-END RATÉ de Julie Colly
Cinéma Jacques Tati, 7 juin 2023 19:00, Saint-Nazaire

France ~ Fiction ~ 2022 ~ 29 min ~ Programme de courts-métrages
Mercredi 7 juin, 19h00

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023

Après le déconfinement, Jeanne et Piero veulent partir en week-end avec leur bébé, Fantine. Mais la vie matérielle semble liguée contre eux.

Cinéma Jacques Tati
2 bis avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

