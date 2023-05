AMOUR OCÉAN de Héléna Klotz Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire AMOUR OCÉAN de Héléna Klotz Cinéma Jacques Tati, 7 juin 2023 19:00, Saint-Nazaire. Belgique, Suisse ~ Fiction ~ 2022 ~ 30min ~ VOSTFR ~Programme de courts-métrages (2/3) 7 et 8 juin 1

Jeanne, 17 ans, passe ses derniers jours de vacances avec Camille, sa petite sœur. Elles ont décidé de fuguer de la caserne où elles habitent avec leur père pour aller voir l'océan une dernière fois.

Cinéma Jacques Tati
2 bis avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

