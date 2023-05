KÉRITY, LA MAISON DES CONTES de Dominique Monféry Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire KÉRITY, LA MAISON DES CONTES de Dominique Monféry Cinéma Jacques Tati, 7 juin 2023 14:30, Saint-Nazaire. France ~ Animation ~ 2019 ~ 1h20 ~Séance animée par Céline Novel, programmatrice jeune public Mercredi 7 juin, 14h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023 Natanaël a bientôt 6 ans et ne sait pas lire. Lorsque sa tante lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, il est déçu ! Pourtant chacun de ces contes propose un merveilleux secret à la tombée de la nuit. Cinéma Jacques Tati 2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire Hyper Centre Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Cinéma Jacques Tati Adresse 2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES de Dominique Monféry Cinéma Jacques Tati 2023-06-07 was last modified: by KÉRITY, LA MAISON DES CONTES de Dominique Monféry Cinéma Jacques Tati Cinéma Jacques Tati 7 juin 2023 14:30 Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique