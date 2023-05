LA MER ET SES VAGUES de Liana & Renaud Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire LA MER ET SES VAGUES de Liana & Renaud Cinéma Jacques Tati, 6 juin 2023 20:00, Saint-Nazaire. France, Liban ~ Fiction ~ 2023 ~ 1h23 ~ ACID Cannes 2023 ~ Avant-Première ~ Prochainement en salle ~ Séance animée par le réalisateur et producteur ~ Cérémonie d’ouverture du festival Mardi 6 juin, 20h00 1

Par une nuit de pleine lune, la jeune Najwa et le musicien Mansour se produisent à Beyrouth. Ils suivent la piste des passeurs pour rejoindre une femme de l'autre côté de la mer. À quelques rues de là, Selim, le gardien de l'ancien , tente de réparer l'électricité de son quartier.

