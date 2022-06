Bruit rose, Stéphane Thidet Base sous-marine, 8 juillet 2022 11:00, Saint-Nazaire.

8 juillet – 2 octobre

Cet été, Stéphane Thidet installe au cœur du LiFE une scène minérale et liquide, sorte de rêve éveillé rejouant le cycle perpétuel du temps, ainsi que le vertige de la gravité.

Attiré par les flux et les débords, l’artiste Stéphane Thidet sculpte de préférence le vivant et les éléments naturels, quoique son approche n’ait rien de naturaliste. Les processus de déplacement sont constitutifs de l’œuvre : l’artiste crée très peu de nouvelles formes, mais préfère proposer des situations imaginées à base d’objets connus, pour lesquels il envisage de nouveaux potentiels. Assez modestement, sa démarche pourrait se résumer dans l’acte de se servir autrement des choses, et s’il sculpte l’eau ou le sable, c’est autant pour éprouver la puissance des éléments que pour explorer la psyché humaine.

À l’été 2022, il investit le LiFE avec une installation inédite à l’échelle de l’architecture monumentale de la base sous-marine. Intitulée Bruit rose, l’œuvre revisite le motif de la cascade et le déporte vers le règne minéral : paysage sonore hypnotique, elle convie des images paradoxales, entre respiration et effondrement, force sauvage et fragilité.

Éva Prouteau, critique d’art

Base sous-marine 9 boulevard de la légion d’honneur, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Ville Port Loire-Atlantique

