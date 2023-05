Plein-air « Glisser sur la vague » Bain public, 10 juin 2023 22:30, Saint-Nazaire.

Programme de 8 films courts et expérimentaux ~ 1h ~ 16mm Samedi 10 juin, 22h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023

L’association nantaise MIRE, dédiée à la diffusion et à la production de cinéma argentique et expérimental, prend le temps de cette soirée en plein air pour se saisir formellement de motifs liés au surf : la glisse et son apprentissage parfois ludique, la plage et ses petites habitudes, l’entrée dans l’eau, l’infini océan, l’attente, le bleu, la vague…

Bienvenu.es dans un monde de sensations où lumière, couleur, rythme et contemplation vous guideront doucement à l’intérieur du tube !

Bain public 24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire Centre Halles Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique