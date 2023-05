Concert des Agamemnonz Bain public Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Concert des Agamemnonz Bain public, 10 juin 2023 20:30, Saint-Nazaire. Concert ~ groupe de surf-rock ~ 2h Samedi 10 juin, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023 Rouennais, les 4 membre du groupe tentent de réhabiliter un genre très oublié le…surf-rock. Guitares réverbérés et batterie percussive seront au rendez-vous pour vous faire taper du pied avec une mélodie groovy pour surfer tous ensemble sur la vibe. Bain public 24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire Centre Halles Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Bain public Adresse 24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bain public Saint-Nazaire

Bain public Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

Concert des Agamemnonz Bain public 2023-06-10 was last modified: by Concert des Agamemnonz Bain public Bain public 10 juin 2023 20:30 Bain public Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique