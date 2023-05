UNE NOUVELLE VAGUE DE SURFEUSES de Raphaël Krafft Bain public Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire UNE NOUVELLE VAGUE DE SURFEUSES de Raphaël Krafft Bain public, 10 juin 2023 18:00, Saint-Nazaire. France ~ Documentaire sonore ~ 2021 ~ 55min ~ Provient de la série LSD France culture Samedi 10 juin, 18h00 1

https://www.helloasso.com/associations/association-cales-obscures/evenements/festival-zones-portuaires-saint-nazaire-2023 Diffusion d’un épisode de La Série Documentaire (LSD) proposé par France Culture « Une nouvelle vague de surfeuses ». Les inégalités de genre sont tenaces dans le surf, mais une résistance se forme. Bain public 24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire Centre Halles Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Bain public Adresse 24 rue des halles 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bain public Saint-Nazaire

Bain public Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

UNE NOUVELLE VAGUE DE SURFEUSES de Raphaël Krafft Bain public 2023-06-10 was last modified: by UNE NOUVELLE VAGUE DE SURFEUSES de Raphaël Krafft Bain public Bain public 10 juin 2023 18:00 Bain public Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Loire-Atlantique