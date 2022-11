LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire

LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES AUX DEUX AMOURS, 26 novembre 2022 19:00, Saint-Nazaire. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place Sur réservation

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse. Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a rencontré Ariane. Elle est tout ce qu’il n’osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans faire d’histoires, sans chercher à le changer. Tout est simple avec elle, très simple, d’ailleurs simple est le mot qui la qualifie le mieux. Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? file:///C:/Users/Invit%C3%A9e/Dropbox/CCBB/Programmations/PROG%202022/44_Loire%20Atlantique/44_Saint%20Nazaire/Aux%20deux%20amours/24%20_%2025%20_%2026%20NOVEMBRE%20-%20LES%20HOMMES%20PREFERENT%20LES%20EMMERDEUSES.htm Sur réservation: https://www.auxdeuxamours.fr/fr/restaurant-avec-spectacle AUX DEUX AMOURS 14 Rue d’Ypres 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Centre Halles Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 19h00 à 23h30

Détails Heure : 19:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu AUX DEUX AMOURS Adresse 14 Rue d'Ypres 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire lieuville AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique

AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/

LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES AUX DEUX AMOURS 2022-11-26 was last modified: by LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES AUX DEUX AMOURS AUX DEUX AMOURS 26 novembre 2022 19:00 AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Saint-Nazaire bar-bars

Saint-Nazaire Loire-Atlantique