PRINTEMPS EN BD : EXPOSITION ‘LES CARNETS DE CERISE’ 6 rue du centre, 2 mai 2023, Saint-Nabord.

Dans le cadre du printemps en BD à la médiathèque, une exposition interactive pour plonger dans la série BD « Les Carnets de Cerise ». Les jeunes et moins jeunes sont invités à dessiner, écrire et jouer tout en cherchant des indices pour résoudre des énigmes.. Enfants

Vendredi 2023-05-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 18:30:00. 0 EUR.

6 rue du centre

Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est



As part of the Spring Comics at the media library, an interactive exhibition to dive into the comic series « Les Carnets de Cerise ». Young and old are invited to draw, write and play while looking for clues to solve puzzles.

En el marco del Festival del Cómic de Primavera en la mediateca, una exposición interactiva para sumergirse en la serie de cómics « Les Carnets de Cerise ». Jóvenes y mayores están invitados a dibujar, escribir y jugar mientras buscan pistas para resolver los enigmas.

Im Rahmen des BD-Frühlings in der Mediathek gibt es eine interaktive Ausstellung, um in die Comicserie « Les Carnets de Cerise » einzutauchen. Jung und Alt sind eingeladen, zu zeichnen, zu schreiben und zu spielen, während sie nach Hinweisen suchen, um Rätsel zu lösen.

