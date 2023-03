Saint Mont Vignoble en Fête Saint-Mont, 24 mars 2023 00:00, Saint-Mont.

3 jours de festivités culturelles et gastronomiques, des excursions dans le vignoble et des visites de caves 24 – 26 mars 1

LE VIGNOBLE DE SAINT MONT MIS A L’HONNEUR LES 24, 25 ET 26 MARS 2023

3 jours de festivités culturelles et gastronomiques, à ne pas manquer

Saint Mont Vignoble en Fête est un événement incontournable de la région, célébrant l’art de vivre du Sud Ouest et mettant à l’honneur l’appellation Saint Mont . Pendant trois jours, une dizaine de villages gersois s’animeront au rythme des dégustations, rencontres avec les vignerons , démonstration culinaire avec des acteurs de la gastronomie locale.

Saint-Mont 101 rue Bernard Tumapaler Saint-Mont 32400 Gers

