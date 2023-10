Sur la piste de l’eau Saint-Molf Saint-Molf, 25 octobre 2023, Saint-Molf.

Sur la piste de l’eau Mercredi 25 octobre, 10h00 Saint-Molf Gratuit, sur inscription

Saurez-vous suivre la piste de l’eau ? Venez le découvrir dans un site remarquable, exceptionnellement ouvert rien que pour nous !

Durant ce « rendez-vous des familles », nous pourrons partager une aventure rythmée par l’eau et la nature. Une jolie balade pour prendre conscience que l’eau est précieuse et présente partout : entre milieu boisé, prairie, mare et cours d’eau…suivons sa piste !

Le mercredi 25 octobre de 10h à 12h à Saint-Molf

Sortie pédestre – Public familial – 2h- gratuit – sur inscription

Prévoir des chaussures de sport ou marche.

Financeur : Cap Atlantique, Agence de l’Eau Loire Bretagne

Saint-Molf Saint-Molf Saint-Molf, 44183 France Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

nature environnement

CPIE Loire Océane