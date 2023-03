FÊTE FAMILIALE Saint-Molf Saint-Molf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saint-Molf . Pour clôturer les rencontres nationales de la petite enfance, venez en famille vivre un après-midi convivial et festif.

Au programme :

Jeux, motricité, structures gonflables, bar à histoires.

Exposition des œuvres réalisées dans chaque commune, Photo Pop.

À 16h30 : Spectacle « Le Balalala » avec Dany Coutant et Nelly Le Palabe.

Retrouvez le programme de la Semaine de la Petite Enfance en téléchargement. accueil@saintmolf.fr +33 2 40 62 50 77 https://www.mairie-saint-molf.fr/ Saint-Molf

