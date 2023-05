Les Mangeurs De Lapin Se Font La Malle LA MANARE Saint-MITRE LES REMPARTS Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Mangeurs De Lapin Se Font La Malle LA MANARE, 13 mai 2023, Saint-MITRE LES REMPARTS.

Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:30. Tarif : 16.8 euros.

Globe-trotters à succès, Les Mangeurs de Lapin nous offrent un carnet de voyage aussi loufoque et déjanté que leur précédent spectacle. Irrésistibles pince-sans-rire, ces clowns des temps modernes vous invitent à les accompagner dans cette nouvelle et folle aventure avec, dans leur valises, d'incroyables numéros de music-hall. Hommage surréaliste aux grands du burlesque, ce spectacle totalement visuel est mené tambour battant par nos quatre compères au sommet de leur art. Une soirée bourrée de péripéties drôles à pleurer à partager en famille à partir de 5 ans.

