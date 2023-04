Fête de la musique 9 avenue Charles de Gaulle, 21 juin 2023, Saint-Mitre-les-Remparts.

Venez faire la fête en musique, plusieurs scènes, plusieurs artistes dispersés dans tout le village pour le bonheur de vos oreilles !.

2023-06-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

9 avenue Charles de Gaulle Coeur du Village

Saint-Mitre-les-Remparts 13920 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate with music, several stages, several artists scattered throughout the village for the happiness of your ears!

¡Ven a celebrarlo con música, varios escenarios, varios artistas repartidos por todo el pueblo para el placer de tus oídos!

Feiern Sie mit Musik, mehrere Bühnen, mehrere Künstler, die im ganzen Dorf verteilt sind, um Ihre Ohren zu verwöhnen!

