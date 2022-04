Ouverture exceptionnelle et grand jeu AU TEMPS S’AMUSÉE Musée d’art sacré de la Meuse Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Ouverture exceptionnelle et grand jeu AU TEMPS S’AMUSÉE Musée d’art sacré de la Meuse, 14 mai 2022 18:00, Saint-Mihiel. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Déambulation à la recherche d’indices à travers le temps et l’espace (musée d’art sacré, bibliothèque bénédictine et exposition sur le Saillant de St-Mihiel) + Ouverture exceptionnelle Micro-folie Grand jeu avec à gagner :

2 shooting photos incrustation d’image pour 4 personnes

2 découvertes Réalité virtuelle + escape game pour 4 personnes Musée d’art sacré de la Meuse Rue du Palais de Justice, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est 55300 Saint-Mihiel Meuse

http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/ La Municipalité et M. Bernard créent et installent le musée en 1906 à la Bibliothèque municipale. Pillé pendant les deux dernières guerres, le musée est reconstitué avec les pièces sauvées et de nouvelles pièces provenant de sites archéologiques. Désormais, cet établissement a pour vocation principale la sauvegarde et la mise en valeur des objets religieux dispersés dans les églises rurales sans remettre en cause leur affectation cultuelle ou le droit de propriété de leurs légitimes possesseurs. Le Musée présente également un fonds permanent d’œuvres d’origine meusienne acquis par le conseil général pour être réintégré dans le patrimoine départemental. samedi 14 mai – 18h00 à 22h00 ©Gwendoline Fillion

