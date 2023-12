NUITS DE LA LECTURE Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19 Deux événements en lien avec les nuits de la lecture auront lieu dans les bibliothèques de Saint-Mihiel :

– Le 19 janvier, à la Bibliothèque bénédictine, concert-lecture

– Le 20 janvier, à la bibliothèque municipale, atelier tatouage éphémère..

