EXPOSITION 14-18 : « LE SERVICE DE SANTÉ FRANÇAIS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE » 6 Rue du Palais de Justice, 3 juillet 2023, Saint-Mihiel.

Après une première présentation en janvier 2022, Quentin Gérard revient exposer une partie de ses collections de matériel du service de santé français lors de la Première Guerre mondiale.

Cette exposition est aussi caritative et permettra aux visiteurs de faire un don au profit du Souvenir français.. Tout public

Vendredi 2023-07-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-01 12:30:00. 0 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Office de tourisme Cœur de Lorraine

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



After a first presentation in January 2022, Quentin Gérard returns to exhibit part of his collections of French health service equipment from the First World War.

This exhibition is also charitable and will allow visitors to make a donation to the Souvenir français.

Tras una primera presentación en enero de 2022, Quentin Gérard vuelve a exponer parte de sus colecciones de material sanitario francés de la Primera Guerra Mundial.

Esta exposición también es benéfica y permitirá a los visitantes hacer una donación al Souvenir français.

Nach einer ersten Präsentation im Januar 2022 kehrt Quentin Gérard zurück, um einen Teil seiner Sammlungen von Material des französischen Gesundheitsdienstes während des Ersten Weltkriegs auszustellen.

Die Ausstellung ist auch karitativ ausgerichtet und bietet den Besuchern die Möglichkeit, für den Souvenir Français zu spenden.

