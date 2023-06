FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Mihiel, 21 juin 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Plusieurs programmations disponible lors de la Fête de la musique à Saint-Mihiel :

Scène ouverte, karaoké, chanson française, rock DJ, etc. sur plusieurs sites de la ville.

• Place Ligier Richier :concert des Shakers à partir de 20h. • Place Mercure : scène ouverte et DJ à partir de 17h30 avec le Saint-Mac et les Bêtises de Jean. • Place des Alliés : 19h – 20h et 21h – 22h | Annabelle Avril, chanson française. 20h – 21h | Matyld, répertoire pop piano-voix. • Place du Saulcy : 17h30 – 18h15 : scène ouverte jeunes du collège. 18h15 – 19h : scène ouverte; à partir de 19h30, concert du Duo Choc. • Caf’tiers. Karaoké de 17h à 20h. • Base de plein air : conservatoire de musique, 17h30 | Élèves du conservatoire ; 18h45 | Ensemble Jazz ; 19h30 | Orchestre d’harmonie. • En ville: Raf Musette à partir de 18h15.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:55:00. 0 EUR.

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Several programs available during the Fête de la musique in Saint-Mihiel:

Open stage, karaoke, French chanson, rock DJ, etc. at several sites around town.

? Place Ligier Richier: concert by the Shakers from 8 p.m. ? Place Mercure: open stage and DJ from 5.30pm with Saint-Mac and Les Bêtises de Jean. ? Place des Alliés: 7 – 8 pm and 9 – 10 pm Annabelle Avril, French chanson. 8pm – 9pm | Matyld, piano-voice pop repertoire. ? Place du Saulcy: 5:30pm ? 6:15pm: open stage for middle-school students. 18h15 – 19h : open stage; from 19h30, concert by Duo Choc. ? Caf’tiers. Karaoke from 5 p.m. to 8 p.m. ? Base de plein air: music conservatory, 5:30pm | Conservatory students; 6:45pm | Jazz Ensemble; 7:30pm | Wind Band. ? In town: Raf Musette from 6:15pm.

Varios programas disponibles durante la Fiesta de la Música de Saint-Mihiel:

Escenario abierto, karaoke, chanson francesa, DJ de rock, etc. en varios locales de la ciudad.

? Plaza Ligier Richier: concierto de los Shakers a partir de las 20.00 h. ? Plaza Mercure: escenario abierto y DJ a partir de las 17.30 h con Saint-Mac y Les Bêtises de Jean. ? Place des Alliés: de 19.00 a 20.00 h y de 21.00 a 22.00 h | Annabelle Avril, chanson francesa. de 20.00 a 21.00 h: Matyld, repertorio pop con piano y voz Plaza Saulcy: 17.30 h ? 18.15 h: escenario abierto a los estudiantes de secundaria. 18.15 h – 19.00 h: escenario abierto; a partir de las 19.30 h, concierto del dúo Choc. ? Caf’tiers. Karaoke de 17.00 a 20.00 h. ? Base de plein air: conservatorio de música, 17.30 h | Alumnos del conservatorio; 18.45 h | Conjunto de jazz; 19.30 h | Banda de viento. ? En la ciudad: Raf Musette a partir de las 18.15 h.

Mehrere Programme während der Fête de la Musique in Saint-Mihiel verfügbar:

Offene Bühne, Karaoke, französische Chansons, Rock-DJs usw. an verschiedenen Orten in der Stadt.

? Place Ligier Richier :Konzert der Shakers ab 20 Uhr ? Place Mercure: offene Bühne und DJ ab 17.30 Uhr mit Saint-Mac und Les Bêtises de Jean. ? Place des Alliés: 19h ? 20h und 21h ? 22h | Annabelle Avril, französisches Chanson. 20h – 21h | Matyld, Piano-Voice-Pop-Repertoire. ? Place du Saulcy: 17.30 Uhr ? 18:15 Uhr: Offene Bühne für Jugendliche des Collège. 18h15 – 19h: Offene Bühne; ab 19h30, Konzert des Duo Choc. ? Caf’tiers. Karaoke von 17 bis 20 Uhr. ? Freiluftbasis: Musikkonservatorium, 17.30 Uhr | Schüler des Konservatoriums; 18.45 Uhr | Jazz-Ensemble; 19.30 Uhr | Blasorchester. ? In der Stadt: Raf Musette ab 18.15 Uhr.

