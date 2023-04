SOIRÉE DEGUSTATION AU SAINT-MAC Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

SOIRÉE DEGUSTATION AU SAINT-MAC, 14 avril 2023, Saint-Mihiel . Saint-Mihiel ,Meuse , SOIRÉE DEGUSTATION AU SAINT-MAC 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

2023-04-14 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-14 Saint-Mihiel

Meuse . Soirée dégustation au Saint-Mac : Vins et champagnes à partir de 21 heures avec Cyrille et Jérôme de METRO METZ.

Animation Jägermeister à partir de 22 heures 30. +33 6 74 97 17 89 Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Tarif Lieu Ville Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel /

SOIRÉE DEGUSTATION AU SAINT-MAC 2023-04-14 was last modified: by SOIRÉE DEGUSTATION AU SAINT-MAC Saint-Mihiel 14 avril 2023 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse