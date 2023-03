APÉRO THÉÂTRE : LES CONSEILS ARLEQUIN Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

APÉRO THÉÂTRE : LES CONSEILS ARLEQUIN, 1 avril 2023, Saint-Mihiel

2023-04-01 11:00:00

Meuse . Apéro Théâtre : Les Conseils Arlequin, présenté par la comédie CDN de Reims. Dès 11 heures. Tout public dès 14 ans. Inscriptions obligatoires au 03 29 75 35 97. +33 3 29 75 35 97 Saint-Mihiel

