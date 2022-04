SAINT MICHEL PAR LES CHEMINS Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Après un passage sur le site des Terres Rouges, la balade empruntera les plages micheloises de Gohaud, du Chatelet et du Redois.

Une incursion dans le Bois Roy permettra d’apprécier cet espace végétal arboré du centre ville avant de retrouver le boulevard de mer pour, ensuite, bifurquer vers la Coulée Verte. Ce ru vient se jeter dans le ruisseau du Calais dans ces prairies humides où paissent des moutons.

Le guide vous conduira où les deux cours d’eau se rejoignent. Sur le chemin, des panonceaux apportent des informations sur la flore et la faune locales Tous les mercredis de l’été, venez découvrir la commune lors d’une balade pédestre dans les campagnes, les fermes, les bois et les bords de mer…

