PAROLES D’AUTEURS Saint-Michel-le-Cloucq

2024-02-10 14:30:00

2024-02-10

RENCONTRE AVEC MICHEL CHAMARD

Historien, Michel Chamard a été journaliste (rédacteur en chef adjoint au Figaro), conseiller culturel au Conseil général de la Vendée et directeur du Centre Vendéen de Recherches Historiques. Il a réalisé de nombreux ouvrages et documentaires consacrés à l’histoire de la Vendée, dont « La Vendée pour les nuls » (Grand prix des écrivains de Vendée 2014) et « Les Guerres de Vendée pour les nuls » (prix Charette 2017).

