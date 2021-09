Caen Caen Caen, Calvados Saint Michel et la guerre en France aux XVe et XVIe siècles Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Saint Michel et la guerre en France aux XVe et XVIe siècles Caen, 11 septembre 2021, Caen. Saint Michel et la guerre en France aux XVe et XVIe siècles 2021-09-11 – 2021-09-11 Château Auditorium

Caen Calvados Conférence de Romain Doucet, doctorant historien à l’université de la Sorbonne, proposée par le Musée de Normandie et l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel.

.

Au sortir de la guerre de Cent Ans, saint Michel qui bénéficie d’un culte déjà bien ancré en France, voit sa position de protecteur du royaume capétien confortée car il semble avoir considérablement participé à la victoire. Or, force est de constater que c’est au même moment que sa représentation se militarise. En effet, à partir de la fin du Moyen Âge, saint Michel revêt presque systématiquement l’armure et délaisse souvent l’antique lance pour l’épée. Surtout, l’accent est mis sur le combat violent qu’il mène face au diable. S’il n’est pas évident de relier cette évolution au contexte guerrier, l’archange devient à tout le moins le gardien d’une élite chevaleresque : en créant l’ordre de Saint-Michel en 1469, Louis XI parachève la formation d’une figure à la fois monarchique et militaire. Agrégé d’histoire, Romain Doucet prépare actuellement une thèse en histoire moderne à Sorbonne-Université, sous la direction du Professeur Denis Crouzet, sur la figure de saint Michel en France (XVe-XVIIe siècle).

Associant sources textuelles et iconographiques, ses recherches portent sur la France de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, en particulier dans le champ de l’histoire des représentations. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

mdn@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/

.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Accès sur présentation du passe sanitaire, port du masque obligatoire.

