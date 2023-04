Sport pour tous Airial devant la mairie Saint-Michel-Escalus Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Michel-Escalus

Sport pour tous Airial devant la mairie, 4 août 2023, Saint-Michel-Escalus. Jeux pour les enfants et les adultes.

Buvette, sandwiches sur place..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 20:00:00. .

Airial devant la mairie

Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Games for children and adults.

Refreshments and sandwiches on site. Juegos para niños y adultos.

Refrescos y bocadillos in situ. Spiele für Kinder und Erwachsene.

Getränke, Sandwiches vor Ort. Mise à jour le 2023-02-14 par Côte Landes Nature Tourisme

