SORTIE NATURE, GRUES ET AUTRES HIVERNANTS DE LA BAIE DE L'AIGUILLON Saint-Michel-en-l'Herm

Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-08 16:00:00

fin : 2023-02-08 Sortie nature : observation des canards, oies, bernaches, grues … qui passent l’hiver autour de la baie de l’Aiguillon.

Balade autour de la Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon pour observer les nombreux canards, oies, limicoles et grues qui stationnent en hiver.

Prévoir les bottes, des gants et des jumelles (prêt possible)

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin

Lieu de RDV communiqué à l’inscription (Saint-Michel-en-l’Herm). . Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire

