Cinéma en plein air dans le parc communal Parc communal, 21 juillet 2023, Saint-Michel-en-Brenne.

Projection d’un film en plein air dans la magnifique cadre du parc communal de Saint-Michel-en-Brenne.. Familles

Vendredi 2023-07-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Parc communal

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Screening of an outdoor film in the magnificent setting of the municipal park of Saint-Michel-en-Brenne.

Proyección de una película al aire libre en el magnífico marco del parque municipal de Saint-Michel-en-Brenne.

Vorführung eines Films unter freiem Himmel in der wunderschönen Umgebung des Gemeindeparks von Saint-Michel-en-Brenne.

Mise à jour le 2023-05-14 par Destination Brenne