Spectacle : « Songe d’une nuit d’Andaine » Saint Michel des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie, 22 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Pendant deux semaines de stage de réalisation artistique, la Compagnie Amavada s’est donné pour mission de recréer « Le Songe d’une nuit d’été » à sa façon et en s’appuyant sur les légendes bagnolaises. Une belle ambition !

Parler d’amour, se raconter des histoires fantastiques, s’amuser à jouer, quand dans l’actualité tout nous amène à la colère ou à la déprime, est une proposition artistique à contre-courant. Du baume au cœur dans ce monde de brutes. Au pays des fées et des sources revigorantes. Les éléments nous dépassent, ils sont plus forts que nous et ils jouent même avec nos sentiments.

Les stagiaires, encadrés par deux comédiens professionnels (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) et le metteur en scène de la Compagnie Amavada, ont pu découvrir ou approfondir certaines techniques théâtrales en vivant les affres et les plaisirs de la création. Ils présentent leurs travaux au public qu’ils invitent à vivre, avec eux l’émotion d’un spectacle déambulatoire et immersif.

La partie musicale est dirigée par Pierre Millet, trompettiste et compositeur pour les fameux Ana Kap, mais aussi Chromatic museum, Decor-um… La musique concrète est de la partie : construction des instruments avec… du bambou, pourquoi pas, des cailloux et sûrement des coquilles d’escargot. Invention de paysages sonores à l’aide de ceux-ci et de la nature environnante. Seuls les instruments acoustiques sont utilisés, oublions nos amplis et autres samplers, ici tout son est transmis à l’oreille par l’unique puissance de l’air ambiant.

Spectacles en journée, ouverts, à tous, gratuits, en extérieur et en déambulation, sur les lieux liés aux légendes locales. Renseignement sur les horaires et les lieux auprès de l’Office de Tourisme

Direction du stage – Valéry Dekowski

Direction d’acteur et mises en scène – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Écriture – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Musique – Pierre Millet

Stage à partir de 16 ans..

Samedi 2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

Saint Michel des Andaines la Passée

Bagnoles de l’Orne Normandie 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme