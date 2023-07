Projection de film ancien Saint-Michel de Rouviac Nant, 12 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

« Vivre en paix », drame italien de 1947 (prix du congrès international du cinéma catholique) de Luigi Zampa..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Saint-Michel de Rouviac

Nant 12230 Aveyron Occitanie



luigi Zampa’s 1947 Italian drama « Vivre en paix » (Living in Peace) won the International Congress of Catholic Cinema prize.

el drama italiano de 1947 « Vivre en paix » (Vivir en paz), de Luigi Zampa, ganó el premio del Congreso Internacional de Cine Católico.

« In Frieden leben », italienisches Drama aus dem Jahr 1947 (Preis des Internationalen Kongresses des katholischen Films) von Luigi Zampa.

