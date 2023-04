Les Mille et une musiques baroques – Ensemble Les Caractères 12 Lieu-dit Le Bourg-Nord-Est, 30 juin 2023, Saint-Michel-de-Rieufret.

Les Mille et une musiques baroques

Le Grand Voyage : un merveilleux conte musical autour de la visite imaginaire d’une ambassade venue d’Orient à la cour de Louis XIV.

Les Caractères (dir. Xavier Julien-Laferrière) : chanteurs classique et traditionnel, violons, clavicorde, viole de gambe, danseurs en costume d’époque…évoluent autour du public dans une féerie baroque.

Après le concert : dégustation de vins de Graves, Pessac Léognan, Sauternes..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 23:00:00. EUR.

12 Lieu-dit Le Bourg-Nord-Est Eglise de Saint-Michel-de-Rieufret

Saint-Michel-de-Rieufret 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Thousand and One Baroque Musics

Le Grand Voyage : a wonderful musical tale about the imaginary visit of an embassy from the East to the court of Louis XIV.

Les Caractères (dir. Xavier Julien-Laferrière) : classical and traditional singers, violins, clavichord, viola da gamba, dancers in period costume? evolve around the audience in a baroque fairy tale.

After the concert: wine tasting of Graves, Pessac Léognan, Sauternes wines.

Las mil y una músicas barrocas

Le Grand Voyage: un maravilloso cuento musical sobre la visita imaginaria de una embajada de Oriente a la corte de Luis XIV.

Les Caractères (dir. Xavier Julien-Laferrière): cantantes clásicos y tradicionales, violines, clavicordio, viola da gamba, bailarines vestidos de época… evolucionan alrededor del público en un cuento de hadas barroco.

Tras el concierto: degustación de vinos de Graves, Pessac Léognan y Sauternes.

Tausendundeine Barockmusik

Le Grand Voyage: Ein wunderbares musikalisches Märchen über den imaginären Besuch einer Botschaft aus dem Orient am Hof von Ludwig XIV.

Les Caractères (Dir. Xavier Julien-Laferrière): Klassische und traditionelle Sänger, Violinen, Clavichord, Gambe, Tänzer in historischen Kostümen, die sich um das Publikum herum in einem Barockzauber bewegen.

Nach dem Konzert: Weinprobe mit Weinen aus Graves, Pessac Léognan und Sauternes.

