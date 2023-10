Diffusion du film « Frankenweenie » au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Michel-de-Montaigne Diffusion du film « Frankenweenie » au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 1 novembre 2023, Saint-Michel-de-Montaigne. Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne Diffusion du film « Frankenweenie » au Château de Montaigne. 4€ / personne. Réservation obligatoire au 05 53 58 63 93.

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of « Frankenweenie » at Château de Montaigne. 4? / person. Reservations required on 05 53 58 63 93 Proyección de la película « Frankenweenie » en el Château de Montaigne. 4? por persona. Imprescindible reservar en el 05 53 58 63 93 Ausstrahlung des Films « Frankenweenie » im Château de Montaigne. 4? / Person. Reservierung erforderlich unter 05 53 58 63 93

