Visites terrifiantes au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 31 octobre 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne

Visites terrifiantes du Château de Montaigne à 20h et 21h (déconseillées au moins de 12ans).

Réservation obligatoire au 05 53 58 63 93.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terrifying tours of the Château de Montaigne at 8pm and 9pm (not recommended for children under 12).

Reservations required on 05 53 58 63 93

Visitas terroríficas al castillo de Montaigne a las 20:00 y a las 21:00 (no recomendadas para menores de 12 años).

Imprescindible reservar en el 05 53 58 63 93

Gruselige Führungen durch das Château de Montaigne um 20 Uhr und 21 Uhr (für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen).

Reservierung erforderlich unter 05 53 58 63 93

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Castillon-Pujols