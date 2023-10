Atelier décoration de lanterne au Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 31 octobre 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne

De 14h à 17h, participer à l’atelier de création de votre lanterne d’Halloween, puis partez à la recherche de bonbons.

Réservation obligatoire au 05 53 58 63 93.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 2pm to 5pm, take part in a workshop to create your own Halloween lantern, then go trick-or-treating.

Reservations required: 05 53 58 63 93

De 14:00 a 17:00, participe en un taller para crear su propia linterna de Halloween y, a continuación, salga a pedir caramelos.

Imprescindible reservar en el 05 53 58 63 93

Nehmen Sie von 14.00 bis 17.00 Uhr am Workshop zur Gestaltung Ihrer Halloween-Laterne teil und begeben Sie sich anschließend auf die Suche nach Süßigkeiten.

Reservierung erforderlich unter 05 53 58 63 93

