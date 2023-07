Vide grenier – bourse aux livres dans le village – Montaigne en Mouvement Saint-Michel-de-Montaigne, 10 septembre 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne

Dans le village de Saint-Michel-de-Montaigne Vide grenier-bourse aux livres en lien avec la Recyclerie de l’USTOM et la médiathèque de Branne, grande bourse aux livres/vide-grenier

Spectacles de joutes équestre par les écuries de Saint-Selvès

assister à nos joutes équestres ! cavaliers et leurs chevaux s’affrontant avec bravoure et habileté.

Deux représentations de joutes équestres et jeux de la Renaissance à cheval auront lieu le matin à 10h et l’après-midi à 15h avec l’Ecurie de Saint-Selvès

Conférence théâtralisée à l’église de Saint-Michel-de-Montaigne à 11h

« Oyez ! Oyez ! L’écrivain mondialement connu Michel de Montaigne vous invite à venir découvrir sa vie et son oeuvre dans l’église du village… spectacle ludique sous forme de conférence théâtrale

Inscription au vide grenier : montaigne.mouvement@gmail.com 5€ les 2 mètres

buvette et petite restauration sur place.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the village of Saint-Michel-de-Montaigne Flea market/book sale in association with the Recyclerie de l’USTOM and the Branne media library, large flea market/book sale

Equestrian jousting shows by the Saint-Selvès stables

watch our equestrian jousts! riders and their horses compete with bravery and skill.

Two performances of equestrian jousting and Renaissance games on horseback will take place in the morning at 10 a.m. and in the afternoon at 3 p.m. with the Ecurie de Saint-Selvès

Dramatized lecture at Saint-Michel-de-Montaigne church at 11am

« Oyez! Oyez! The world-famous writer Michel de Montaigne invites you to discover his life and work in the village church… a playful show in the form of a theatrical conference

Flea market registration: montaigne.mouvement@gmail.com 5? per 2 meters

refreshments and snacks on site

En el pueblo de Saint-Michel-de-Montaigne Rastro y venta de libros en asociación con la Recyclerie de l’USTOM y la mediateca de Branne, gran rastro y venta de libros

Espectáculos ecuestres de las caballerizas de Saint-Selvès

asista a nuestras justas ecuestres. Los jinetes y sus caballos compiten con valentía y destreza.

Dos espectáculos de justas ecuestres y juegos renacentistas a caballo tendrán lugar por la mañana a las 10h y por la tarde a las 15h con la Ecurie de Saint-Selvès

Conferencia teatralizada en la iglesia de Saint-Michel-de-Montaigne a las 11:00 h

« ¡Escuchad! ¡Escuchad! El mundialmente famoso escritor Michel de Montaigne le invita a descubrir su vida y su obra en la iglesia del pueblo… un divertido espectáculo en forma de conferencia teatralizada

Inscripción para la venta de garaje: montaigne.mouvement@gmail.com 5? por 2 metros

refrescos y tentempiés in situ

Im Dorf Saint-Michel-de-Montaigne Vide grenier-bourse aux livres in Verbindung mit der Recyclerie de l’USTOM und der Mediathek von Branne, große Bücherbörse/Video-Grenier

Reitturniervorführungen der Reitställe von Saint-Selvès

unseren Ritterturnieren beiwohnen! Reiter und ihre Pferde treten mit Tapferkeit und Geschick gegeneinander an.

Zwei Aufführungen von Reiterwettkämpfen und Renaissancespielen zu Pferd finden am Vormittag um 10 Uhr und am Nachmittag um 15 Uhr mit der Ecurie de Saint-Selvès statt

Theatralischer Vortrag in der Kirche von Saint-Michel-de-Montaigne um 11 Uhr

« Oyez! Oyez! Der weltberühmte Schriftsteller Michel de Montaigne lädt Sie ein, sein Leben und sein Werk in der Dorfkirche zu entdecken… spielerisches Spektakel in Form eines theatralischen Vortrags

Anmeldung für den Flohmarkt: montaigne.mouvement@gmail.com 5? pro 2 Meter

getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Castillon-Pujols