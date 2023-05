Repas jardin de Félicien | Domaine de Perreau Domaine de Perreau, 9 août 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Le Domaine de Perreau organise une soirée au domaine avec un repas en collaboration avec le Jardin de Félicien.

Payant et sur réservation..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Domaine de Perreau Lieu-dit Perreau

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Perreau organizes an evening at the domain with a meal in collaboration with the Jardin de Félicien.

Paying and on reservation.

El Domaine de Perreau organiza una velada en el dominio con una comida en colaboración con el Jardin de Félicien.

De pago y previa reserva.

Die Domaine de Perreau organisiert in Zusammenarbeit mit dem Jardin de Félicien einen Abend auf dem Landgut mit einem Essen.

Kostenpflichtig und mit Reservierung.

