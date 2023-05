Soirée A’Perreau | Domaine de Perreau Domaine de Perreau, 2 août 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Le Domaine de Perreau organise une soirée « A’Perreau » : vin et planches tapas au programme !

Payant et sur réservation..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . .

Domaine de Perreau Lieu-dit Perreau

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Perreau organizes an evening « A’Perreau »: wine and tapas boards on the program!

Paying and on reservation.

El Domaine de Perreau organiza una velada « A’Perreau »: ¡vino y tapas en el programa!

De pago y previa reserva.

Die Domaine de Perreau organisiert einen « A’Perreau »-Abend: Wein und Tapas-Platten stehen auf dem Programm!

Kostenpflichtig und mit Reservierung.

