Meurtre au Château Saint-Michel-de-Montaigne, 3 juillet 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne

Meurtre au Château venez vivre une expérience immersive à travers une enquête pleine de surprise.

Sur réservation minimum 4 participants ( sous réserve d’annulation ).

2023-07-03 fin : 2023-07-03 18:30:00. .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Murder at the Château come and enjoy an immersive experience through an investigation full of surprises.

Minimum booking 4 participants ( subject to cancellation )

Asesinato en el Château venga y disfrute de una experiencia inmersiva a través de una investigación llena de sorpresas.

Reserva mínima 4 participantes ( sujeto a cancelación )

Mord im Schloss erleben Sie eine immersive Erfahrung durch eine Untersuchung voller Überraschungen.

Auf Reservierung mindestens 4 Teilnehmer ( vorbehaltlich Stornierung )

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Castillon-Pujols