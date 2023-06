Montaigne en Mouvement à Saint-Michel-de-Montaigne : Journée ateliers métiers du livre Saint-Michel-de-Montaigne, 24 juin 2023, Saint-Michel-de-Montaigne.

Saint-Michel-de-Montaigne,Dordogne

Venez découvrir gratuitement les différentes techniques des métiers du livre lors de nos ateliers ouverts à tous et créez vos propres œuvres d’art uniques et originales.

– Sérigraphie avec l’Insoleuse

– Fabrication de papier artisanal avec le Moulin de la Rouzique

– Fabrication papier marbré par Anne Lasserre Marbrure

– Atelier Enluminure par D’Or et de Pigments

– Atelier gravure avec Graph’Ink

Gratuit – sur réservation montaigne.mouvement@gmail.com 10 places par ateliers.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 17:00:00. .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the different techniques of the book trade at our free workshops, open to all, and create your own unique and original works of art.

– Screen printing with l?Insoleuse

– Handmade paper with Moulin de la Rouzique

– Marble paper making with Anne Lasserre Marbrure

– Illumination workshop with D?Or et de Pigments

– Engraving workshop with Graph?Ink

Free – reservation required montaigne.mouvement@gmail.com 10 places per workshop

Venga a descubrir gratuitamente las diferentes técnicas del oficio de librero en nuestros talleres abiertos a todos y cree sus propias obras de arte únicas y originales.

– Serigrafía con l’Insoleuse

– Papel hecho a mano con Moulin de la Rouzique

– Fabricación de papel jaspeado con Anne Lasserre Marbrure

– Taller de iluminación con D’Or et de Pigments

– Taller de grabado con Graph?Ink

Gratuito – reserva obligatoria montaigne.mouvement@gmail.com 10 plazas por taller

Lernen Sie in unseren für alle offenen Workshops kostenlos die verschiedenen Techniken des Buchhandwerks kennen und erstellen Sie Ihre eigenen einzigartigen und originellen Kunstwerke.

– Siebdruck mit l’Insoleuse

– Herstellung von handgemachtem Papier mit der Moulin de la Rouzique

– Herstellung von Marmorpapier mit Anne Lasserre Marbrure

– Workshop Buchmalerei mit D?Or et de Pigments

– Workshop Gravur mit Graph?Ink

Kostenlos – mit Reservierung montaigne.mouvement@gmail.com 10 Plätze pro Workshop

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Castillon-Pujols